10.02.2017 16:04 3 Bant Dünya Kupası'nda final etabı başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan '3 Bant Dünya Kupası' final etabı, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, kadın sporcu Gülşen Degener, engelli sporcu Murat Gerçek ve çocuk sporcu Kayra Sülün ile yaptığı gösteri maçlarıyla başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan '3 Bant Dünya Kupası' final etabı, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, kadın sporcu Gülşen Degener, engelli sporcu Murat Gerçek ve çocuk sporcu Kayra Sülün ile yaptığı gösteri maçlarıyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 25 ülkeden 149 önemli sporcunun yarıştığı '3 Bant Dünya Kupası' final etabı başladı. Eleme maçlarının ardından son 32'ye kalan sporcular belirlenirken, şampiyonanın final etabı da seremoni ile başladı. Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan seremonide konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bilardonun ustalarını Bursa'da ağırlamanın mutluluğunu ifade ederken, bu tür organizasyonları Bursa'da sürekli olarak yapmak istediklerini belirtti. Sporu yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak istediklerini belirten Başkan Altepe, "Şehirlerimiz büyürken sporla anılsın. Bizler Bursa olarak bütün spor dallarında iddialı olmak istiyoruz. Bilardo sporunu yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak bizim görevimiz. Spor ayrı bir güzellik, sporun amacı kardeşliği ve kaynaştırmayı artırmak. Spor sayesinde 25 ülke burada buluştu. Bu organizasyonun Bursa'da yapılmasına imkan sağlayan başta UMB Başkanı Faruk Barki ve Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan'a teşekkür ederim" dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de Bursa'da böyle bir organizasyonun yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederken, yurt dışından katılan sporculara, "Bir dünya şehrine geldiniz" diyerek tarihe, medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Bursa'nın tarihi dokusunu keşfetmelerini istedi.

UMB Başkanı Faruk Barki ise başkan olarak yine Bursa'da geçen yıl yapılan Dünya Kupası'nda göreve başladığını belirtirken, geçen yıldan bu yana bilardoda çok fazla ilerleme kaydettiklerinin altını çizdi. Türkiye Bilardo Federasyon Başkanı Ersan Ercan da bilardo sporuna verdiği hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür etti.



6 SPORCUMUZ SON 32'YE KALDI

Öte yandan 6-9 Şubat tarihlerinde oynanan eleme maçlarının ardından son 32'ye kalan sporcular belli oldu. Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu, Can Çapak son 32'ye direk katılan sporcular olurken, Lütfi Çenet ve Birol Uymaz da eleme maçlarının ardından final etabına ismini yazdıran diğer Türk sporcular oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ümit Demircan da 2 eleme turu geçmesine rağmen 3.turda Kolombiyalı rakibi Jose Garcia'ya mağlup olarak kupadan elendi.

(Samet Doğru / İHA)

