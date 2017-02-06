06.02.2017 14:18 3 Bant Bilardo Dünya Kupası başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 25 ülkeden 149 dünya çapında önemli sporcunun katıldığı '3 Bant Dünya Kupası' karşılaşmaları başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 25 ülkeden 149 dünya çapında önemli sporcunun katıldığı '3 Bant Dünya Kupası' karşılaşmaları başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünya çapında bir organizasyona yeniden ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Bilardo Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan "3 Bant Dünya Kupası", Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde saat 11.00'deki ilk karşılaşma ile başladı. Dünyanın 25 farklı ülkesinden gelen 149 başarılı sporcu, şampiyonluk kupasının sahibi olabilmek için ter dökecek. Bursa'da 6 gün boyunca bilardo rüzgarı estirecek olan karşılaşmalar, bilardo tutkunları tarafından da izlenebilecek.



ALTEPE: "BİLARDONUN KALBİ BURSA'DA ATACAK"

İlk gün karşılaşmalarını izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, önemli ve uluslar arası bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl güzel ses getirmişti ve sonunda da dünya şampiyonasının bir ayağının Bursa'da olması kabul edildi. 1 hafta boyunca da bilardonun kalbi Bursa'da atacak" dedi.



ALA: "ÇOCUKLARIN DA GENÇLERİN DE İLGİ DUYMASINDA YARAR OLAN BİR SPOR"

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da, "Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu etkinliği Bursa'da gerçekleştirmiş olmasından dolayı kutluyorum. Geçen yıl gösterdikleri başarıdan dolayı bu yıl da Bursa'da yapılıyor. Uluslararası etkinliklerin hem ülkemizde özellikle de Bursa'da yapılması Bursa'mız için çok önem arz ediyor. Güzel ve tertemiz bir spor. Çocukların da gençlerin de ilgi duymasında yarar olan bir spor" diye konuştu.



