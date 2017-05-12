3 ayrı kaza: 2 ölü, 16 yaralı

Çorum, Bursa ve Konya'da meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Çorum, Bursa ve Konya'da meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Sungurlu-Çorum karayolunun 16. kilometresinde meydana gelen kazada Yunus Haylazer yönetimindeki otomobil, benzinlikten çıkan TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kamil Eşkin yönetimindeki otomobil, karayolları İnegöl Denetleme İstasyonu mevkiinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil yolun sağındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kamil Eşkin kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan İsmail Hakkı İlikli yaralandı.
TRAKTÖR RÖMORKU DEVRİLDİ: 12 YARALI Konya'da tarım işçilerin taşıyan Halil A. idaresindeki traktör aşırı hızla viraja girince arkasında takılı olan römorku devrildi ve içerisinde bulunan 12 işçi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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