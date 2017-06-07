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3 aylık maaşını çekip babasını öldürmek için tüfek almış
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3 aylık maaşını çekip babasını öldürmek için tüfek almış

Kayseri'de 3 aylık maaşını çekerek satın aldığı tüfekle babasını öldüren sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Susma hakkımı kullanacağım' diyen sanık 24 Temmuz'da akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Kayseri'de 3 aylık maaşını çekerek satın aldığı tüfekle babasını öldüren sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Susma hakkımı kullanacağım' diyen sanık 24 Temmuz'da akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Bülent Ü.(46), ölen Sadık Ü(52)'nün yakınları E.Ü., L.Ü., D.O. ve D.Ö. ile avukatlar hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşmada iddianameyi okudu. İddianamede, 6 Mart'ta Şehirlerarası Terminal önünde taksi durağında, 3 aylık maaşını çektikten sonra tüfek satın alan ve bir süre alkol kullanan Bülent Ü., 38 T 0319 plakalı aracının önünde bekleyen babasının yanına gitti. 'Babasının yanlış yılda olduğunu, annesini ve kız kardeşlerini kötü yola sürüklediğini' söyleyen B.Ü. yanında getirdiği av tüfeğini babasının kafasına doğrultarak ateş etti. Sadık Ü., olay yerinde hayatını kaybederken, Bülent Ü. başka taksinin içindeki yolcuyu indirip, olay yerinden uzaklaştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddianamede anlatılanları doğrulayan sanık Bülent Ü. "Susacağım. Bir açıklama yapmayacağım. Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Şikayetçi L.Ü. ise "Kendisi ağabeyim olur. Aklı başında, herhangi bir raporu yok. En ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuşurken, D.Ö. de "Ağabeyim olan sanık aklı başında olan biridir. Şehirleri gezer, dolaşır, telefon numaralarını ezbere bilir. Cezaevinden çıkmasını istemiyoruz. Hem babama, hem bizlere iftira attı. Şikayetçiyim" dedi.

ÖLEN ADAMIN EŞİ DURUŞMADA FENALAŞTI
Ölen Sadık Ü.'nün eşi E.Ü. "Biri eşim, diğeri oğlum. Şikayetçi değilim, tedavi olmasını, iyileşmesini istiyorum" diyerek ağlamaya başladı. Duruşmada fenalaşan E.Ü. salon dışına çıkarıldı.
3 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti, sanık Bülent Ü.'nün akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için 24 Temmuz'da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
(Şeref Kahraman /İHA)

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