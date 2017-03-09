3 ay önce evlendiği eşini öldürdü

Bursa'da kıskançlık yüzünden 3 ay önce evlendiği eşini göğsünden bıçaklayıp öldüren zanlı polis ekiplerine teslim oldu.

Bursa'da kıskançlık yüzünden 3 ay önce evlendiği eşini göğsünden bıçaklayıp öldüren zanlı polis ekiplerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce evlenen Mehmet A. (19) ile Deniz A. (18), ilçedeki bir parkta "kıskançlık" nedeniyle tartışmaya başladı. Mehmet A, tartışmanın büyümesi üzerine eşini göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Deniz A, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Deniz A. buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra suç aleti bıçağı yere atıp bir minibüse binerek şehir merkezine kaçan zanlı ise Fomara'daki Emniyet Müdürlüğüne gelerek Cinayet Büro ekiplerine teslim oldu. Çiftin kaçarak evlendikleri ve aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

