02.01.2017 15:35 3 ay önce cezaevinden çıkan kişi silahlı saldırıya uğradı

Malatya'da 3 ay önce cezaevinden tahliye olan bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Malatya'da 3 ay önce cezaevinden tahliye olan bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı.



Olay öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 3 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Osman Serkan Z. bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Zanlı olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken sol dizinden yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.



Polis kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlatırken, olay yerinde delil araması yapıldı. Saldırının yaşandığı kaldırım da ve sokak ortasında 3 adet boş kovana rastlanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

