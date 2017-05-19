292 bin lira tutarında taklit temizlik ürünü ele geçirildi

Gaziantep'te polis piyasa değeri 292 bin TL tutarında taklit temizlik maddesi ele geçirdi.

Gaziantep'te polis piyasa değeri 292 bin TL tutarında taklit temizlik maddesi ele geçirdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, Şehitkamil ilçesinde bulunan bazı iş yeri, ikamet ve depolarda taklit temizlik deterjanı imal edildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda, satışa hazır vaziyette toplam 5 bin 587 kilogram toz çamaşır deterjanı, 3 bin 258 adet sıvı bulaşık deterjanı, 2 bin 287 adet şampuan ile paketlemede kullanılan 3 adet makine ele geçirildi.

Olayla ilgili gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtilirken, yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 292 bin TL olduğu tahmin ediliyor.

(İAH)