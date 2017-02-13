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29 yıl sonra gelinlik giydi
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29 yıl sonra gelinlik giydi

Antalya'nun Aksu ilçesinde ailelerin rızası olmaması nedeniyle kaçarak evlenen ve maddi imkansızlar nedeniyle o gün düğün yapamayan Ahmet-Fadime Çoban çifti 29 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyerek görkemli bir düğün yaptı.

Antalya'nun Aksu ilçesinde ailelerin rızası olmaması nedeniyle kaçarak evlenen ve maddi imkansızlar nedeniyle o gün düğün yapamayan Ahmet-Fadime Çoban çifti 29 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyerek görkemli bir düğün yaptı.
Yurtpınar Mahallesi'nde çiftçilik yapan 51 yaşındaki Ahmet Çoban ve Perge Antik Kenti'nde hediyelik eşya satışı yapan halasının kızı 47 yaşındaki Fadime Çoban ile 29 yıl önce birbirlerine aşık oldu. Birlikteliklerine ailelerin onay vermemesi üzerine Fadime Çoban, Ahmet Çoban'a kaçarak evlendi ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapılamadı. İçinde hep bir gelinlik giyme ukdesi olan Fadime Çoban bu isteği antik kentte gelinlikli düğün fotoğrafı çektirmeye gelenler nedeniyle her geçen gün artmaya başladı. Eşine zaman zaman sitemde bulunan Fadime Çoban'ın," Ucuz bir gelinlik alır, mezarıma koyarsın artık" sözlerine çok alınan Ahmet Çoban, eşinin gelinlik hayalini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. İlk önce eşine bir gelinlik kendisine de damatlık alan Ahmet Çoban, evlerinde düğün şarkıları eşliğinde oynayıp dans etti. Çoban çifti utanmalarına rağmen tüm mahalleli ve akrabalarının da ısrarıyla bir düğün yapmaya karar verdi. Hayatında ilk kez kravat takan Ahmet Çoban, eşinin de gelinliğiyle saçlarını yaptırdı. Gelin arabasını da kendi arabası yapan çift, arabanın camına '29 yıllık evliyiz ama ilk gün gibi mutluyuz' yazısıyla süsledi. Çoban, çifti gelinlik ve damatlık giyip davullu zurnalı düğünlerini geçen hafta 29 yıldır yaşadıkları evin bahçesinde gerçekleştirdi. 18 yaşında kızları bulunan Ahmet-Fadime Çoban çifti hem hüzün hem mutluluğu aynı anda yaşadı.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRENLERİ GÖRÜNCE DUYGULANIYORDUM"
1 kız çocuğu annesi Fadime Çoban, 29 yıl önce eşiyle anlaşarak kaçtıklarını hatırlattı.
Kaçtıkları için iki ailenin de kendilerine düğün yapmadığını dile getiren Fadime Çoban, " İçimizde kaldı bu hep. Gelinlikle bir fotoğraf çektirmek istedim. Çünkü antik kente gelinlikle çekime gelen gelinleri görünce duygulanıyordum. Hangi yaşta olursanız olun insan gelinlik giymek istiyor. Antalya'da da hep vitrinlerde gelinlik görüyordum. Bu gelinlik hayalimi de Perge Antik kentinde yaptık. Evimizde akşam kendi aramızda eğence yaptık. Eşim düğün yapmak istediğini söyledi. Utanırım olmaz dedim. Eşimin ısrarlarına kıramayıp düğün yapılmasına karar verdik. Eşime de bir gelinlik bile giymedim diye hep sitem ediyordum. "Yaşım geçti bundan sonra gelinlik yakışmaz, ölürsem mezarımın üzerine koyarsın" demiştim" dedi.

"HEYECANLANDI"
29 yıl sonra kendisini ilk kez evleniyor gibi hissettiğini ifade eden Fadime Çoban, " 29 yılı unuttuk, yeni bir sayfa açtık. Normal bir düğün ne oluyorsa hepsini yaptık. Konvoy yaptık. Çok heyecanlandım. Zorluklar yaşadık önce ama şimdi iyiyiz. Kaçan bütün kızların yaşları kaç olursa olsun gelinlik giymelerini, o duyguları yaşamasını isterim. İçlerinde kalmasın. Millet ne söylerse söylesin. Ben giydim hiçte pişman değilim. Düğünde kullanılan tüm eşyalarımı saklıyorum. Düğünü ikimiz yaptık. Ailemiz yok gibi davrandık" dedi.

"JESTİ UNUTMAYACAK"
Eşinin jestini ölünceye kadar unutmayacağını belirten Fadime Çoban, " Biz yeni evlenmiş gibiyiz. 29 yıllık geçmişi unuttuk. Kızımla eşimle mutlu bir hayatımız devam ediyor" dedi.

"EŞİNİN SİTEMİ İÇİNE BATTI"
İlk görüşte eşine aşık olduğunu hatırlatan Ahmet Çoban, " Birbirimizi sevdik ve kaçtık. Ailemin istediği kişiyi almadım diye destek olmadılar ve düğün yapamadık. Maddi durumumuzda iyi değildi. Düğün yapamama yıllar geçtikçe içimize oturmaya başladı. "Bu dünya ölümlü dünya" dedik ve düğün ukdesinin içimizde kalmasını istemedik. Ama utanıyorduk. Ama sürekli akşam düşünüyordum. Eşimin, "Bir gelinlik al ben öldüğümde mezarıma koyarsın" sözleri içime çok battı. Eşimin bu hayalini gerçekleştirmek istedim. 51 yıl yaşında ilk kez kravat takıp, damat oldum. Yaşım 25 gibi oldu. Eşimin duvağını açınca çok heyecanlandım. Sürpriz bir düğün oldu. Kaçarak evlenen tüm erkeklerin düğün yapmasını ve o duvağı açmasını isterim" diye konuştu.
(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)
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