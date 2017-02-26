29 öğretmene FETÖ gözaltısı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 31 öğretmenden 29'u gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 31 öğretmenden 29'u gözaltına alındı. Kahramanmaraş merkezli, Hatay, Mersin, Adıyaman illerinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 29 öğretmen gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan öğretmenlerin örgütün haberleşme sistemi olan 'Bylock' kullanıcısı olduğu öğrenildi. (Muhammet Özer / İHA)
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