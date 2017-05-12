Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
29 eskort sitesi yönetici yakalandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

29 eskort sitesi yönetici yakalandı

Samsun merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan bin 781 polisin katılımıyla 731 şüpheliye gözaltı kararı verilen Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunda 29 eskort internet sitesi yöneticisi ile çok sayıda eskort kızlar gözaltına alındı.

Samsun merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan bin 781 polisin katılımıyla 731 şüpheliye gözaltı kararı verilen Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunda 29 eskort internet sitesi yöneticisi ile çok sayıda eskort kızlar gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir yıl süren teknik ve fiziki çalışma sonucu Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Hatay, Mersin ve Adana illerini kapsayan Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı. "Son Kapı 1" adı verilen operasyon eş zamanlı olarak sabah saat 06.00'da başladı. Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un yönettiği operasyona bin 781 polis katıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 731 sanığa yönelik gözaltı kararı verilen operasyonda internet üzerinde eskort kız ilanı veren 30 internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu eskort kızlar, bu kızları pazarlayanlar ve ilan verenlerin gözaltına alınmaya başlandı. Operasyonda internette ilan veren 29 eskort sitesi yöneticisi ile birlikte fuhuş yapan çok sayıda eskort kız gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların 13 ilde 30 eskort sitelerinin eskort ilanları verdikleri, eskort kızların haftalık olarak eskort sitesi sahiplerine 400'er lira abonelik paralarını paravan hesaplara transfer ettikleri, Samsun'da 4 fuhuş örgütü, Adana'da ise 1 fuhuş örgütünün bulunduğu, Samsun'daki fuhuş örgütüne ise 668 kadının fuhuş yapmak için bağlı bulunduğu tespit edildi.
Samsun Cumhuriyet Savcısı Remzi Başaran'ın talimatları doğrultusunda Samsun Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile örgütün fuhuştan elde ettiği tespit edilen 2 milyon 75 bin lira değerindeki 3 villa, 2 ev ve 6 lüks araç ile ayrıca 25 banka hesabına el konuldu. Banka hesaplarındaki tespit işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınanların aralarında örgütün bilgi işlem uzmanlarının da bulunduğu, fuhuş yapan eskortların yıllık 200'er bin lira, her bir eskort sitesinin yöneticisinin de yıllık 700'er bin lira gelirinin bulunduğu tespit edildi. Örgütün kara para da aklandığını ileri sürülürken bu yönlü de çalışmaların devam ettiğini kaydedildi.
Operasyon kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığında görevli 6 bilişim ve sorgu uzmanın da Samsun'a geldiği ve soruşturmanın çok kapsamlı olarak devam ettiği ifade edildi.
(Muammer Ay/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan'dan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin açıklama
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı
Emniyet uyardı: Akşam 7'den sonra kullanmayın
Öldürdü, intihar süsü verdi, gözyaşı döktü
İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı
Başbakan Yıldırım Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İşte Başsavcı Mustafa Alper'in suikast şüphesini arttıran kaza anı!
İşte Başsavcı Mustafa Alper'in suikast şüphesini arttıran kaza anı!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Bahçeli'den Taha Akyol'a sert tepki: Fikir dönekliğinin nişanesi!
Bahçeli'den Taha Akyol'a sert tepki: Fikir dönekliğinin nişanesi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan'dan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin açıklama
Bakan'dan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin açıklama
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı
Emniyet uyardı: Akşam 7'den sonra kullanmayın
Emniyet uyardı: Akşam 7'den sonra kullanmayın
Öldürdü, intihar süsü verdi, gözyaşı döktü
Öldürdü, intihar süsü verdi, gözyaşı döktü
İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı
İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı
Başbakan Yıldırım Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başbakan Yıldırım Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
29 eskort sitesi yönetici yakalandı
29 eskort sitesi yönetici yakalandı
Eskişehirspor taraftarlarından pilot takıma ziyaret
Eskişehirspor taraftarlarından pilot takıma ziyaret
Müezzinoğlu: Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık
Müezzinoğlu: Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık
'ABD FETÖ'nün kuluçka yuvası haline gelmemeli'
'ABD FETÖ'nün kuluçka yuvası haline gelmemeli'
Siber güvenliği artıracak kararnameyi imzaladı
Siber güvenliği artıracak kararnameyi imzaladı
Takımı küme düşüren oyunculara 35 bin TL ceza
Takımı küme düşüren oyunculara 35 bin TL ceza

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English