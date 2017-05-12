29 eskort sitesi yönetici yakalandı

Samsun merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan bin 781 polisin katılımıyla 731 şüpheliye gözaltı kararı verilen Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunda 29 eskort internet sitesi yöneticisi ile çok sayıda eskort kızlar gözaltına alındı.

Samsun merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan bin 781 polisin katılımıyla 731 şüpheliye gözaltı kararı verilen Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunda 29 eskort internet sitesi yöneticisi ile çok sayıda eskort kızlar gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir yıl süren teknik ve fiziki çalışma sonucu Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Hatay, Mersin ve Adana illerini kapsayan Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı. "Son Kapı 1" adı verilen operasyon eş zamanlı olarak sabah saat 06.00'da başladı. Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un yönettiği operasyona bin 781 polis katıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 731 sanığa yönelik gözaltı kararı verilen operasyonda internet üzerinde eskort kız ilanı veren 30 internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu eskort kızlar, bu kızları pazarlayanlar ve ilan verenlerin gözaltına alınmaya başlandı. Operasyonda internette ilan veren 29 eskort sitesi yöneticisi ile birlikte fuhuş yapan çok sayıda eskort kız gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 13 ilde 30 eskort sitelerinin eskort ilanları verdikleri, eskort kızların haftalık olarak eskort sitesi sahiplerine 400'er lira abonelik paralarını paravan hesaplara transfer ettikleri, Samsun'da 4 fuhuş örgütü, Adana'da ise 1 fuhuş örgütünün bulunduğu, Samsun'daki fuhuş örgütüne ise 668 kadının fuhuş yapmak için bağlı bulunduğu tespit edildi.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Remzi Başaran'ın talimatları doğrultusunda Samsun Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile örgütün fuhuştan elde ettiği tespit edilen 2 milyon 75 bin lira değerindeki 3 villa, 2 ev ve 6 lüks araç ile ayrıca 25 banka hesabına el konuldu. Banka hesaplarındaki tespit işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınanların aralarında örgütün bilgi işlem uzmanlarının da bulunduğu, fuhuş yapan eskortların yıllık 200'er bin lira, her bir eskort sitesinin yöneticisinin de yıllık 700'er bin lira gelirinin bulunduğu tespit edildi. Örgütün kara para da aklandığını ileri sürülürken bu yönlü de çalışmaların devam ettiğini kaydedildi.

Operasyon kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığında görevli 6 bilişim ve sorgu uzmanın da Samsun'a geldiği ve soruşturmanın çok kapsamlı olarak devam ettiği ifade edildi.

(Muammer Ay/İHA)