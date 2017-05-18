280 milyon dolarlık yardımını reddetti

Filipinler hükümeti, yabancı şirketlerin ülkenin iç işlerine karışmasını engellemek için Avrupa Birliği tarafından yapılan 280 milyon dolarlık hibeyi kabul etmediklerini açıkladı.

Filipinler hükümeti, yabancı şirketlerin ülkenin iç işlerine karışmasını engellemek için Avrupa Birliği tarafından yapılan 280 milyon dolarlık hibeyi kabul etmediklerini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada, hükümetin AB tarafından yapılması öngörülen 280 milyon dolarlık yardımı kabul etmediği kaydedildi. Manila yönetiminin artık AB'den yardımı kabul etmeyecekleri kaydedilen açıklamada, "Bağımsız bir ulus olmak istiyoruz" denildi.

Başkanlık Sözcüsü Ernesto Albella, AB'den yardımların kabul edilmemesine ilişkin kararın, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan tavsiyenin ardından alındığını söyledi. Filipinli sözcü, hükümetin ekonomik kalkınmayı sağlayacak ve yoksulluğu azaltacak, komşular arasında barışa yardımcı olacak ve yasalara saygılı bir toplum oluşturmaya destek verecek olan yardım ve kredi kabul etme hakkı olduğunu ifade etti. Albella, ülkenin bu hedeflere ulaşmasını engelleyen ya da yabancı şirketlerin iç işlerine dahil olmasına olanak sağlayacak teklifleri reddetme hakkının da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albella, net tür yardımların kabul edilmeyeceğine dair soruya açıklık getirmezken, "Ancak bunlar Filipin'in içişlerine müdahale etmesine izin verecek insani yardımlar değil" dedi.

Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucu ile mücadelede yasadışı ölümlerin yaşanmasını eleştiren AB'ye karşı defalarca sert açıklamalarda bulunmuştu.

(Jo Reyes/İHA)