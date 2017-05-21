28. Türkmen Şöleni'nde Muazzez Ersoy sahne aldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 28.'si gerçekleştirilen Türkmen Şöleni'nde sahne alan Muazzez Ersoy, Yörükleri coşturdu. Ersoy, sahnede çiçek yağmuruna tutuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 28.'si gerçekleştirilen Türkmen Şöleni'nde sahne alan Muazzez Ersoy, Yörükleri coşturdu. Ersoy, sahnede çiçek yağmuruna tutuldu.

Akdeniz Mehter Takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şölende yöresel halk oyunları ve modern dans gösterileri gerçekleştirildi. Mersin Büyük Şehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz bir ara halay başına geçerek, oyuna eşlik etti.

Talat Göktepe Çamlığı'nda gerçekleştirilen şölenin açılışında konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türk kültürünün en güzel şekli ile sergilendiği ve gelecek kuşaklara aktarıldığı geleneksel Türkmen şöleninin bu yıl 28.'sini düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tollu, "Erdemli'de birlikten yana, dirlikten yana, dayanışmadan yana kardeşliğimizin gelişmesinden yana yıllardır icra edilen Türkmen Şöleni, gerçekten Erdemlimizin markası haline gelmiştir. Bu markanın gerçek sahipleri siz değerli halkımızdır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden binlerce kere razı olsun" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise, "Zaman zaman kesintilere uğrayan şölenin 1978'den buyana gerçekleştirildiğini, bunda emeği geçenlere şükran borçlu olduklarını belirtti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kocamaz, "Bizler bir olduğumuz, diri olduğumuz, iri olduğumuz sürece Allah'ın izniyle aramıza sokulmak istenen fitne ve fesatlara fırsat vermeyeceğiz, aynen bugüne kadar olduğu gibi" diye konuştu.



YÜZÜNE GELEN ÇİÇEĞE ÖPÜCÜKLE TEŞEKKÜR ETTİ

Şölenin daha önceki yıllarda birçok kez sahne alan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy da Türkmen Şöleni'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs'ta sahne aldığını birkaç saatlik bir uykuyla şölene acele ederek katıldığını belirterek, "Çok hızlı bir şekilde makyajımı yaptım, zaten çok boyanmama gerek yok diye düşünüyorum" deyince hayranlarından büyük alkış aldı.

Bir ara hayranlarının sahneye attığı çiçekler Ersoy'un yüzüne geldi. Yerde onlarca çiçeği gören Ersoy, "Teşekkür ediyorum hayatım" diyerek çiçekler için hayranlarına öpücükle karşılık verdi.

Ersoy, "Sizlerle burada güzel buluşmalar yaşadım. Bu günümüzde İnşallah çok büyük bir keyifle geçecek" dedi.

Şölene KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da katıldı.

(Oktay İnce/İHA)