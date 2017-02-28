28 Şubat'ın yıl dönümünde başörtüsü dağıtıldı

Aksaray'da, 20 yıl önce post modern darbe olarak tarihe geçen 28 Şubat 1997 darbesinin yıl dönümünde imam hatipli öğrencilere başörtüsü dağıtıldı.

Aksaray'da, 20 yıl önce post modern darbe olarak tarihe geçen 28 Şubat 1997 darbesinin yıl dönümünde imam hatipli öğrencilere başörtüsü dağıtıldı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programa AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (AKİMDER) Başkanı Kuddusi Bakar, sivil toplum örgütü başkanları ve çok sayıda imam hatipli öğrenci katıldı. Ellerinde pankartlarla meydana gelen öğrenciler 28 Şubat post modern darbesini kınadı.

Burada bir açıklama yapan AKİMDER Başkanı Kuddusi Bakar, 28 Şubat 1997 tarihinden bu yana 20 yıl geçtiğini belirterek, "28 Şubat, 20 yılda karanlığa gömüldü. Türkiye'mizde sayısı milyonları bulan imam hatip camiasını yıllarca mağdur ederek sistemin dışına atmayı amaçlayan 28 Şubat 1997 milli güvenlik kurulu kararlarının üzerinden 20 yıl geçti. Önder İmam Hatipliler Derneği olarak bizler bu süre zarfında haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadele eden milyonların sesi olma gayretinden hiç vazgeçmedik. Yaşananların canlı şahidi ve hafızası olma misyonunu üstlendik. Hatırlanacağı gibi irtica ile mücadele adı altında yürütülen ve milli güvenlik kurulu kararlarıyla uyumlu bir şekilde siyasi erk tarafından hayata geçirilen uygulamalar 2009 yılına kadar devam etti. Şüphesiz, sözü geçen uygulamalar ülkemizin toplumsal dinamiklerine aykırı bir şekilde ısrarla yürütüldü. 8 yıllık kesintisiz eğitim yasası sebebiyle imam hatiplerin ortaokul kısmı kapatıldı. Kat sayı uygulaması ile mezun öğrencilerin kendi alanları dışında lisans tahsili yapmalarına mani olundu. Üniversitelerimizde öğrenim görmeyi sürdüren başörtülü öğrencilerin okullarına devam etmesi yasaklandı. İrtica yaftasına maruz kalan binlerce memur işinden oldu. 10 binlerce insanın hayatını doğrudan etkileyen, hukuksuzlukları karşısında medya hukuk ve siyaset cephelerinden yeterli destek gelmeyince önder şemsiyesi altındaki 400'den fazla imam hatip derneği taşın altına elini, gövdesini koydu. Her fırsatta yaşananları kamuoyuna duyurdu. Tarihe, 28 Şubat post modern darbesi olarak geçen süreci hafızalarımızda diri tutmayı, hem yakın geçmişe birlik olma adına, hem de istikbale dair adımlar atma noktasında bir bilinç oluşturmak için oldukça önemsiyoruz. 28 Şubat'ı hatırlatmanın, bugünü anlamlandırmak ve yarını okumak için elzem bir ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyoruz" dedi.



"28 ŞUBAT POST MODERN DARBE İLE 15 TEMMUZ HAZIRLANMIŞ"

AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay ise bugün bakıldığında 28 Şubat'ın 15 Temmuz hazırlığı olduğunu gördüklerini belirterek, "Bugün biliyorsunuz ki 28 Şubat. 28 Şubat, Türkiye tarihine, Türkiye darbeler tarihine post modern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın yıl dönümü. Tabii, 28 Şubat'ı okumak için 80 ihtilaline bakmak lazım. 15 Temmuz'u okumak için 28 Şubat'a bakmak lazım. Ülkemizin en son 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi incelendiği zaman şunu anlıyoruz ki, aslında 28 Şubat'ta post modern darbe ile maalesef 15 Temmuz hazırlanmış. O gün, dindar, muhafazakar olarak tanımlanan vatandaşlarımıza, onların iradesi ile meclise gelen, onların iradesiyle hükümet kuran partilerimize yapılan bu post modern darbe sonucunda vatandaşlarımız gerçekten belli bir cenahın önüne doğru itilmiş. Tabii ki 28 Şubat ile birlikte 20 yıl öncesinde bir neslin, milyonlarca insanımızın aslında fiilen olmasa da fikren katledildiğini gördük. Maalesef başta FETÖ terör örgütü olmak üzere, PKK'nın, DHKP-C'nin, tüm terör örgütlerinin bu boşluktan yararlanarak bugünlere geldiğini hep birlikte görüyoruz. Tabii bizim için burada önemli olan neydi? Başörtüsü belki de o gün için sembol olarak en çok dile getirilen konulardan biriydi ama biz şunu biliyoruz ki konu sadece başörtüsü değildi. Geçtiğimiz yıllarda hep birlikte şunu gördük. 'Kamuda başörtüsü takamaz' diyen CHP zihniyetinin bunu başörtülüleri partisine rozet takarak gösterdiği günleri gördük. Yani bu yaman çelişkiden şunu anlıyoruz ki bu iş sadece başörtüsü mevzusu değildi. Gerçekten dindar bir neslin yetişmesi, milli ve yerli olan bir neslin yetişmesinin önüne geçilmişti. Ama çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere 15 yıllık AK Parti iktidarıyla yeniden millileşmenin, yerlileşmenin mücadelesini çok çetin bir şekilde yaptığımızı, devletimizin, milletimizin, ülkemizin, Türkiye'mizin son 15 yılda dünya da, masa da söz sahibi olan, oyun kuran, oyunda sadece rol alan bir ülke olmadığını tüm dünyaya göstermiş olduk. Elhamdülillah bundan sonraki süreçte de biz hep birlikte sahaya çalışmaya indik. 16 Nisan'da referandumda güçlü bir evet ile güçlü bir Türkiye için mücadeleye başladık. Allah'ın izni ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ferasetinden şüphe duymadığımız, basiretinden şüphe duymadığımız aziz ve yüce milletimiz yine en doğru şeyi sandıkta göstererek, yine sandıkta evet oyu çıkaracağını düşünerek büyük Türkiye'nin, büyük Türk medeniyetinin önünü açacağını ve çok güçlü bir Türkiye'nin önümüzdeki yüz yıl boyunca dünya siyasetinde söz sahibi olacağının müjdesini almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AKİMDER tarafından imam hatipli öğrencilere başörtüsü dağıtıldı.

(Yasin Can / İHA)