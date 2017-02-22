28 Şubat davasının 87. duruşması başladı

28 Şubat dönemi ile ilgili 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmeye iştirak' suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın 87. duruşması görülmeye başlandı.
28 Şubat dönemi ile ilgili 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmeye iştirak' suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın 87. duruşması görülmeye başlandı. 28 Şubat dönemine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın 87. duruşması, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Son duruşmada 28 Şubat döneminde DYP Genel Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunması nedeniyle tanık olarak dinlenmek üzere daha önce davetiye çıkarılan Tansu Çiller'in yeniden çağrılmasına karar verilmişti. Duruşmada, 28 Şubat döneminde Refahyol Hükümeti'nin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın danışmanlığını yapan ve bir önceki celsede tanık olarak dinlenemeyen İlnur Çevik'in dinlenmesi bekleniyor.
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