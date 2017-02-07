07.02.2017 13:10 28 polise ByLock gözaltısı

Samsun merkezli İstanbul, Tokat ve Sivas illerinde düzenlenen operasyonda FETÖ örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen ve mesleklerinden daha önce ihraç edilen 28 polis gözaltına alındı. Samsun merkezli İstanbul, Tokat ve Sivas illerinde düzenlenen operasyonda FETÖ örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen ve mesleklerinden daha önce ihraç edilen 28 polis gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'un merkez ilçeleri ile Çarşamba, Bafra ve Ayvacık ilçeleri ve İstanbul, Tokat ve Sivas illerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenledi. 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 emniyet amiri, 1 komiser, 5 komiser yardımcısı ve 21 polis memurundan oluşan daha önce meslekten ihraç olan 28 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polislerin evlerinde yapılan aramada dijital envanterlere el konuldu. Gözaltına alınan polislerin kendi telefonlarında örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLocku kullandıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muammer Ay / İHA)

