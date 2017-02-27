28 araca el konuldu: 21 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da kaçakçılıkta kullanılan 28 araca el konuldu, gözaltına alınan 58 kişiden 21'i ise tutuklandı.

Şanlıurfa'da kaçakçılıkta kullanılan 28 araca el konuldu, gözaltına alınan 58 kişiden 21'i ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri şubat ayı içerisinde yaptığı 35 ayrı operasyonda, 9 tır, 3 kamyon, 5 otomobil, 1 otobüs, 2 minibüs, 8 kamyonette el koyarken, operasyonlar çerçevesinde 331 bin 434 paket kaçak sigara ele geçirdi. Aynı operasyonlarda gözaltına alınan 58 kişiden 21'inin tutuklandığı bildirildi.

