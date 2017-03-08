27 ZAHA üretilecek

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) Projesi kapsamında yurt içi tasarım ve üretimini kapsayan sözleşmenin FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile imzalandığını açıkladı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) Projesi kapsamında yurt içi tasarım ve üretimini kapsayan sözleşmenin FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile imzalandığını açıkladı.

Birliklerin zor deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalini sağlamak üzere 27 adet ZAHA üretileceği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının zırhlı amfibi araç ihtiyacına yönelik olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmekte olan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) Projesi kapsamında ZAHA'nın yurt içi tasarım ve üretimini kapsayan sözleşme, dün FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile imzalandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan açıklamada, havuzlu çıkarma gemisinde konuşlanmış birliklerin zor deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalini sağlamak üzere görev yapacak ZAHA'lardan toplam 27 adet üretileceği belirtildi. Bu araçlardan 23'ünün personel, 2'sinin komuta ve 2'sinin kurtarma aracı olacağı ifade edildi. Araçların "yurt içi geliştirme" proje modeline uygun olarak tamamıyla FNSS imkan ve kabiliyetleri ile tasarlanacağı ve üretileceği kaydedildi.

ZAHA'ların teknik özelliklerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tanımlanan harekat konsepti ve görev ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiği, ZAHA personel, koruma ve kurtarma araçlarına ilişkin temel tasarım çözümü ve gereksinimler dikkate alındığında ZAHA'ların benzerlerine göre araç içerisinde taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri açısından üstün olmasının hedeflendiği belirtildi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)