'27 milyar liralık alacak kapsam dışında kaldı'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 27 milyar liralık bir alacağın yeniden yapılandırma kapsamı dışında kaldığını belirterek, bugün itibari ile yeniden yapılandırma kapsamında 21 milyar liranın tahsil edildiğini söyledi. Bakan Ağbal, vergi dairelerinin salı ve çarşamba günü gece saat 00.00'a kadar açık olacağını bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 27 milyar liralık bir alacağın yeniden yapılandırma kapsamı dışında kaldığını belirterek, bugün itibari ile yeniden yapılandırma kapsamında 21 milyar liranın tahsil edildiğini söyledi. Bakan Ağbal, vergi dairelerinin salı ve çarşamba günü gece saat 00.00'a kadar açık olacağını bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlık Konferans Salonunda 7020 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu ve Mevcut Yapılandırma Kanununa ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ağbal, burada yaptığı konuşmada "Yaklaşık 1 milyon 200 bin vatandaşımız bir şekilde ya peşin ödemesini ya da ilk taksitini ödemeyi aksattı. Onun için kanundan yararlanma haklarını kaybetmişlerdi. Yapmış olduğumuz çalışmaya göre bu çerçevede 27 milyar liralık bir alacak yeniden yapılandırma kapsamı dışında kalmış oldu" ifadelerini kullandı.



"ÇARŞAMBA GÜNÜ AKŞAMA KADAR BU BORÇLARINIZI ÖDEYEREK TEKRAR YENİDEN YAPILANDIRMAYA DÖNEBİLİRSİNİZ"

Konuşması sırasında vatandaşlara çağrıda bulunan Ağbal, şunları kaydetti:

"Yeniden Yapılandırma Kanunu'na müracaatınız varsa, ilk taksiti ödememiş olsanız bile herhangi bir yeni müracaata gereksinim olmaksızın çarşamba günü akşama kadar bu borçlarınızı ödeyerek tekrar yeniden yapılandırmaya dönebilirsiniz. Taksit ödemelerini ihlal etmiş vatandaşlarımızın taksitlendirmelerini herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yenilediğimizi ifade etmiş oldum."

Bugün itibari ile tahsilat rakamlarını paylaşan Ağbal, vergi daireleri tarafından 16 milyar lira, gümrük ve diğer idareler tarafından 1.5 milyar lira, SGK tarafından 3.4 milyar lira olmak üzere 21 milyar lira tahsilat yapıldığını kaydetti.



"BÜTÜN ÖDEME SEÇENEKLERİNİ VATANDAŞLARIMIZA SUNUYORUZ"

Ağbal, yapılandırmada son 3 güne girildiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın eğer vergi dairelerine borçları varsa vergi dairelerine gidip nakden ödeyebilirler. Çek vermek suretiyle, vergi dairesinde bir alacağı varsa mahsuben ödeyebilir vatandaşımız. Ödemelerini vatandaşlarımız banka şubelerine giderek, internet bankacılığını kullanarak, banka ve kredi kartı ile yapabilir. Bütün ödeme seçeneklerini vatandaşlarımıza sunuyoruz" açıklamasında bulundu.



"SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ GECE SAAT 24.00'A KADAR VERGİ DAİRELERİMİZ AÇIK"

Ağbal, vergi dairelerinin salı ve çarşamba günleri gece 00.00'a kadar açık olacağını belirterek, "Salı ve çarşamba günü gece saat 24.00'a kadar vergi dairelerimiz açık. Karar aldık. Son günde bir yığılma ve yoğunluk olmasın diye salı ve çarşamba günü tüm vergi dairelerimiz gece 24.00'a, son vatandaşın ödemesini alana kadar açık kalacak ve tahsilatları yapacak. Kamu bankalarımız da 31 Mayıs Çarşamba günü yani son akşam saat 21.00'a kadar açık olacak" şeklinde konuştu.



"VATANDAŞLARIMIZIN KÜÇÜK TUTARLI PARA CEZALARINI ÖDEMELERİNDE BÜYÜK YARAR VAR"

Trafik para cezası ile ilgili uyarıda bulunan Ağbal, "Trafik para cezalarında aylık gecikme zammı yüzde 5, yıllık yüzde 60'tı. Özellikle çok sayıda trafik para cezası alacağı var. Burada vatandaşlarımızın küçük tutarlı para cezalarını bu kanundan yararlanarak, ödemelerinde büyük yarar var. Aksi takdirde o yüksek faizler alacağa eklenmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, 6736 sayılı kanuna göre yapılandırılacak alacakların 31 Mayıs tarihine kadar ödenmezse tekrar eski haline döneceğini 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren ise başvuruları alınacak yeni yapılandırma kanunu kapsamına girmeyeceğini bildirdi.



"TRAFİK PARA CEZASINI ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ YAPACAĞIMIZ VATANDAŞLAR BU SİSTEM KAPSAMINDA KAYITLI OLAN VATANDAŞLARIMIZ OLACAK"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin soruların cevaplayan Ağbal, trafik cezalarının elektronik ortamda tebliğ edilecek olmasına ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda Gelir İradesi Başkanlığının elektronik tebligat sistemine kayıtlı 2 milyon 600 bin vatandaşımız var. Dolayısıyla bizim trafik para cezasını elektronik ortamda tebliğ yapacağımız vatandaşlar bu sistem kapsamında kayıtlı olan vatandaşlarımız olacak. Bu sisteme kayıtlı olmayan vatandaşlarla ilgili tebligatlar normal posta yoluyla yapılmaya devam edecek" yanıtını verdi.



"1 TEMMUZ 2016 İLE 30 MART 2017 TARİHLERİNİ KAPSAYAN YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU NORMAL YAPILANDIRMA KANUNLARINDAN FARKLI"

2002 yılından bu yana çok sayıda Yeniden Yapılandırma Kanunu yapıldığını sözlerine ekleyen Ağbal, "İlk Yeniden Yapılandırma Kanunu 2004 yılında yapıldı. En son yaptığımız yeniden yapılandırma yani 1 Temmuz 2016 ile 30 Mart 2017 tarihlerini kapsayan yeniden yapılandırma kanunu normal yapılandırma kanunlarından farklı. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası ekonomide meydana gelen yavaşlama vatandaşlarımızın bu dönemde vergi ve prim borçlarını ödemede zorluk içine düşmelerini dikkate alarak bu düzenlemeyi yaptık ama bu defa bütün önceki yapılandırma kanunlarını gözden geçirmek sureti ile yeni bir düzenleme getirdik" diye konuştu.

(Benan Özben - Mustafa Apaydın - Pelin Üzek /İHA)