İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı bina alev alev yandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı bina alev alev yandı. Londra'nın batısında bulunan Latimer Road'da 27 katlı alev alev yandı. Gece yarısından sonra başladığı belirtilen yangını söndürmek için 200 itfaiyeci görev yapıyor.
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