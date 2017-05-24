27 ilde FETÖ operasyonunda 30 gözaltı

Konya merkezli 27 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan örgütün 'mahrem asker abileri' olduğu iddia edilen 115 kişiden 30'u yakalandı.

Konya merkezli 27 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan örgütün "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 115 kişiden 30'u yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 115 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki rütbeli askerlerle görüşen "mahrem asker abileri" olarak bilinen şüphelilerden 30 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, emniyet birimleri mahrem asker abi yapılanmasının şemasını da çıkardı. Örgütün Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki askerlerden sorumlu abisinin örgüt içerisinde "müdür" diye tabir edilen öğretmen F.A.G. olduğu ve kendisine bağlı müdür yardımcıları olduğu, F.A.G.'nin üs komutanı yetkisinde olduğu belirtildi. Müdür yardımcılarının altında da askeri personelden sorumlu "asker abisi" ya da "öğretmen" denilen kişilerin yer aldığı bildirildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Haklarında yakalama kararı bulunanlardan 22'sinin başka illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

(İbrahim Yetkin/İHA)