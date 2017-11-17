Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'27 camimizi yıktılar, 70 camimizi hasarlı hale getirdiler'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'27 camimizi yıktılar, 70 camimizi hasarlı hale getirdiler'

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta cami açılışı yaptı. Başbakan Yıldırım, terörün hiçbir kutsalı olmadığını hatırlatarak,'Bakın Şırnak'ta 27 tane cami yıktılar, 70 tane camiyi hasarlı hale getirdiler' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta cami açılışı yaptı. Başbakan Yıldırım, terörün hiçbir kutsalı olmadığını hatırlatarak,"Bakın Şırnak'ta 27 tane cami yıktılar, 70 tane camiyi hasarlı hale getirdiler" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Şırnak'ta açılışını yapacağı Geylani Cami'de cuma namazı kıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında camiye giren ve namazını kılan Başbakan Yıldırım daha sonra caminin açılışını yaptı. Yenimahalle'de teröristlerin geçen yıl tahrip ettiği cami açılışını yaptıktan sonra halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Gözünü kırpmadan burada binalarımızı başımıza geçirdiler, camilerimizi yıktılar, hayallerimizi yok ettiler, zannettiler ki oldu bitti ile biz Şırnak'ı ele geçiririz, Şırnaklıları esir alırız. Şırnaklılar buna geçit vermez. Alçakları yerle bir etti. Dediniz ki Rabbimiz bir peygamberimiz bir, bayrağımız, devletimiz bir. Bu ülkede bir olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız dediniz. Gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bakın Şırnak'ta 27 tane cami yıktılar, 70 tane camiyi hasarlı hale getirdiler, bu ne demek oluyor. Müslümanın mabedi yıkılır mı kardeşim? Dinimizde, töremizde bu var mı? Bunların dini de kutsalı da yok. Bu alçak PKK terör örgütü masum insanları askeri, polisi, korucuyu önüne gelen herkesi gözünü kırpmadan öldürüyor. Çünkü bunlar talimat aldıkları efendilerinin dediğini yapıyor ama artık bitti. Artık bunlar bu millete zarar veremeyecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki biz dinimize, ülkemize, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkalım. Önümüzde inşallah çok güzel günlerimiz olacaktır" diye konuştu.

KÜRTÇE KALABALIĞI SELAMLADI
Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta halka hitap ederken sürekli olarak tezahüratlarda bulunarak konuşmasını kesenleri Kürtçe selamladı. Yıldırım, başımız gözümüz üzerinde yeriniz var anlamına gelen 'Sersera, serçave' diyerek kalabalığa selamladı. Yıldırım konuşmasında, Şırnak'a üç yıl önce Cudi Dağı üzerinden geldiğini ve orada çadırlarda oturarak vatandaşlarla yemek yiyerek sohbet ettiğini söyledi. Yıldırım, "Cudi Dağı üzerinden gelmiştim 3 yıl önce. İnşallah Cizre'den Şırnak'a gelen 4 tünelli yolu da önümüzdeki sene açıyoruz. Terör örgütünün bütün engellemelerine rağmen inatta bir murattır dedik ve o yolu da bitiriyoruz. Böylece artık Kasrik boğazından dolaşmaya gerek kalmayacak. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"BU ALÇAK TERÖR ÖRGÜTÜ 14 BİN ÜZERİNDE KONUTU OTURAMAZ HALE GETİRDİ"
Konuşmasında terör örgütü tarafından yapılan hainlikleri anlatan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:
"Şırnak merkezde bu alçak PKK terör örgütü ne yapmış. Hafızalarınızı yoklayın, tekrar hatırlatıyorum. Şırnak'ta 14 bin 166 konutu oturamaz hale getirmişler, 34 bin konutu az hasarlı hale getirmişler. Yıkılan binalar, yıkılan camiler yeniden yapılır dedik ama yıkılan gönülleri feth etmenin yolu da Şırnak'ı bağrımıza basmaktır dedik. Şırnak hafızamızda 15 temmuz gecesiyle yaşıyor. Adeta 80 milyonla bir oldu beraber oldu, alçak darbecilere geçit vermedi. Dik duruşunuzla cumhurbaşkanımıza sahip çıktınız. Hamidiye kışlasındaki bayrak inmedi".

"ASKERİ ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİK"
Başbakan Yıldırım, Namaz Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesini de ziyaret ettiğini söyledi. Yıldırım, "Namaz Dağı'ndaki güvenlik güçlerimizi ziyaret ettik, gece gündüz fedekarca çalışmaları yerinde gördük. Sizlerin, milletin, vatanın güvenliğini nasıl aldıklarını yerinde gördük. Bakın bu alçaklar evlatlarımızı katlettiler. Çocuklarımızın katilleri bu alçaklardır. Evlatlarımızı bunlar öldürmedi mi, camileri harabeye çevirip Kur'an-ı Kerimleri dahi bu alçaklar parçalamadı mı? Özgürlük diyerek hak hukuk diyerek bunları yaptılar. Yaşlı, çocuk demeden bütün önlerine gelen insanları katlettiler. Bu acılı günler geride kaldı. Artık önümüze bakacağız "ifadelerini kullandı.

"SIRTIMIZI DEVLETE VE MİLLETE DAYAYACAĞIZ"
HDP'lilerin sırtımızı YPG'ye dayadık sözüne atıfta bulunan Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında sırtlarını devlete, millete dayadıklarını söyledi. Yıldırım, "Biz sırtımızı teröre değil, millete ve dualı millete güvenerek sırtımızı devletimize, milletimize veriyoruz. Devlet millet kaynaşması ile inşallah bu işin üzerinden çıkacağız. Cizre'de ve Şırnak'ta belediye başkanları vardı. Seçtiniz getirdiniz hizmet yok. Devletten aldıklarını yemeden içmeden terör örgütüne taşıdılar, onlar da buraya bomba olarak terör eylemleri olarak döndü. Onların da bu alçaklığına son verdik. Görevden aldık şimdi arkadaşlarımız var gücüyle şehri güzelleştirmek için çalışıyorlar. Bugüne kadar Şırnak merkezde 117 kilometre sıcak asfalt yapılmış, 57 kilometre kanalizasyon yapılmış, 85 kilometre içme suyu hattı döşenmiş bunlar için 160 milyon harcama yapılmış helali hoş olsun. Şırnak'ta yıkılan binaların yerine yenileri yapılıyor. Binalar eskisinden daha güzel bir şekilde yapılıyor. 700 küsür teslim oldu, önümüzdeki günlerde geri kalanlar da hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

15 YILDA ŞIRNAK'A 10 MİLYAR YATIRIM YAPTIK
Başbakan Binali Yıldırım 15 yılda Şırnak'a 10 milyar yatırım yaptıklarını ve yatırımları yapmaya da devam edeceklerini söyledi. Yıldırım, "15 yılda Şırnak'a 10 milyar yatırım yaptık, tabi ki yapacağız çünkü Şırnak Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için teröre rağmen ayakta duruyor, ben buradayım diyor. Buradan Cizre'ye oradan Hakkari'ye geçeceğiz. Orada da vatandaşlarımızla buluşacağız hasret gidereceğiz. Cizre Şırnak yolunu seneye açıyoruz. Daha önemlisi Şırnak'ı Siirt'te, Siirti'de, Van'a bağlayacak Bestler Dereler yolunu da yapıyoruz, bunu da bitireceğiz. Hatırlayın geçtiğimiz aylarda bu yolda çalışan müteahhidin iş makinelerini yaktılar, daha sonra orada yol güvenliğini alan askerlerimizi ve korucularımızı alçakça şehit ettiler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz onlara rağmen onların bu engellemelerine rağmen bu yolu da yapacağız böylece yolunuzu da bahtınızı da açacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"ETNİK GRUPLARINIZLA GURUR DUYACAKSINIZ"
Başbakan Binali Yıldırım, herkesin etnik gurubu ile gurur duyması gerektiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kardeşlerim kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Arap ne olursak olalım yaradan Rabbimizin kuluyuz, bizi birbirimize bağlayan dini İslamdır. Yüce dinimiz ve peygamberimiz bize yeter. Tabi ki Kürtseniz bununla gurur duyacaksınız, Arapsanız, Türkseniz bununla gurur duyacaksınız. Hangi etnik gruptan olursanız olun başımız üzerinde yeriniz var. Ama ayrımcı olmayacağız, hain olmayacağız. Hepimiz bu ay yıldızın altında tek vatanımızın sahibiyiz. Bizi birbirimize bağlayan Türkiye Cumhuriyeti bayrağımız, vatanımız ve milletimizdir. Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Kürtüyle, Çerkeziyle biz birlikte Türkiyeyiz. Ne olursak olalım ülkemizin birliği beraberliği kardeşliği bizim olmazsa olmazımızdır. İşte terör örgütleri ve onların arkasındakiler de bizi sen şucusun sen bucusun diyerek birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Gençlerimizin aklını zehirliyorlar, geleceğini karartıyorlar. Kaybolan, yok olan gençlerin yeri orası değil, burada geleceğini arayacak Türkiye'nin kalkınmasında sizin gibi bende varım diyecek. Bu yavrularımızın gençlik heyecanını kullanarak onları dağa çıkarıp, onlara bir takım ütopyalarla hayatlarını karartılar artık bundan sonra bunlardan vaz geçiyoruz. Hedefimiz bir olarak beraber olarak geleceğimize aydınlık yarınlara kilitlenmektir".

"YARINIMIZ DAHA GÜZEL OLACAK"
Başbakan Yıldırım bugünün güzel olduğunu ama yarının bundan daha güzel olacağını söyledi. Yıldırım, "Bu günümüz güzel, yarınımız bundan daha güzel olacaktır hiç merak etmeyin. Siz bu alçak örgütün PKK'nın ne olduğunu 2015 Temmuzunda gördünüz, bu binaları başınıza geçirdiklerinde gördünüz, şunu anlayalım görelim. PKK terör örgütünün Kürtler diye Kürtlerin hakkı, geleceği diye bir meselesi yok. Sorun Kürt vatandaşlarımızın böyle bir terör örgütü gibi sorunu var. Sizin PKK gibi sorununuz var. Onların sizi düşündüğü yok. Sizin başınızın belası olan bu alçak örgütü hayatınızdan çıkarıp ülkemizden kovmak istiyoruz. Bu caminin tekrar tamir edilip ihya edilerek ibadete hazır hale getirmesine vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza valimize ve Şırnaklılara teşekkür ediyorum" dedi.
Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından helikopterle Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı'na giderek oradan Hakkari'ye hareket etti. Başbakan Yıldırım'a Şırnak programında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş eşlik etti.
(Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık - Melih Yiğit/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kendi kendini gasp ettirdi, inandırıcı olsun diye psikiyatriye yattı
Bıçaklı gasp anı kamerada
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı yaptı
Iraklı Türkmen ailenin yardım çığlığı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
Diyarbakır'da gerginlik
Diyarbakır'da gerginlik
Hariri Fransa'ya gidiyor
Hariri Fransa'ya gidiyor
Rıza Sarraf, duruşmaya katılmadı
Rıza Sarraf, duruşmaya katılmadı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kendi kendini gasp ettirdi, inandırıcı olsun diye psikiyatriye yattı
Kendi kendini gasp ettirdi, inandırıcı olsun diye psikiyatriye yattı
Bıçaklı gasp anı kamerada
Bıçaklı gasp anı kamerada
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı yaptı
Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı yaptı
Iraklı Türkmen ailenin yardım çığlığı
Iraklı Türkmen ailenin yardım çığlığı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Cüneyt Çakır'ın uluslararası karnesi
Cüneyt Çakır'ın uluslararası karnesi
'27 camimizi yıktılar, 70 camimizi hasarlı hale getirdiler'
'27 camimizi yıktılar, 70 camimizi hasarlı hale getirdiler'
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü
Avrupa otomobil pazarı yüzde 3,8 büyüdü
Avrupa otomobil pazarı yüzde 3,8 büyüdü
Bar sahibi kadının öldürülme anı kameraya yansıdı
Bar sahibi kadının öldürülme anı kameraya yansıdı
Avrupa'da başkent derbileri haftası
Avrupa'da başkent derbileri haftası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English