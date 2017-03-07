26 yolcu, 100 kilo uyuşturucu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda durdurulan ve içinde 26 yolcunun bulunduğu otobüste narkotik köpeği Millov ile yapılan aramalarda zulalanmış halde 100 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda durdurulan ve içinde 26 yolcunun bulunduğu otobüste narkotik köpeği Millov ile yapılan aramalarda zulalanmış halde 100 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM'de durdurularak arama yapılan doğu illerinden İstanbul'a giden bir firmaya ait yolcu otobüsünde 100 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Edilen bilgiye göre alınan ihbarı değerlendiren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a gidecek bir yolcu otobüsünü takibe aldı. Ekipler tarafından adım adım takip edilen yolcu otobüsü, TEM otoyolu Kocaeli geçişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. İçindeki 26 yolcusu indirilen otobüste yapılan ilk incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca otobüs detaylı inceleme için Kocaeli Trafik Şube Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Emniyet otoparkında narkotik köpeği Millov ile tekrar arama yapılan otobüste ise çeşitli yerlere zulalanmış halde 37 paket halinde 100 kilo uyuşturucu madde bulundu. Zulalandıkları yerden polis ekiplerince çıkarılan paketlerin içinde uyuşturucu bulunduğunun tespit edilmesi sonrasında araçta bulunan şüphelilerden Z.D, E.K, N.A gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak için Kocaeli Emniyeti'ne götürülürken otobüsteki yolcular ise başka bir otobüs ile İstanbul'a gönderildi.

(Cihan Atik - İsmail Gündüz - Mehmet Oğuzhan Altun/İHA)