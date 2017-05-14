26 yıl önce ölen eşinin sanayideki işlerinin başına geçti

Karabük'te 26 yıl önce eşini trafik kazasında kaybeden Fatma Yılmaz, eşinin sanayideki işlerinin başına geçerek hem çocuklarını hem de işlerini büyüttü.

Karabük'te 26 yıl önce eşini trafik kazasında kaybeden Fatma Yılmaz, eşinin sanayideki işlerinin başına geçerek hem çocuklarını hem de işlerini büyüttü.

26 yıl önce eşini trafik kazasında kaybeden Fatma Yılmaz, sanayide eşine ait oto-boya ve yedek parça işinin devam etmesi için işin başına geçti. O yıllarda bu alanda Türkiye'de iş yapan tek kadın olarak eşinin işini yürütmeye çalışan Fatma Yılmaz, hem işini hem de 2 çocuğunu büyütmeyi başardı.



"ÇOCUKLARININ HEM ANNESİ HEM DE BABASI OLDU"

Sanayinin 'Fatma ablası' olarak anılan Fatma Yılmaz, 1991 yılında eşini trafik kazasında kaybettikten sonra 2 evladına 26 yıl boyunca hem annelik hem de babalık yaptı. Eşinden geri kalan iş yerini satmak yerine işin başına geçen Fatma Yılmaz, o dönemde sanayi şartlarında çalışmanın zorluklarına göğüs germeyi başardı. 2 evladını evlendirerek torun sahibi de olan Yılmaz, aynı günkü aşkla işinin başında çalışıyor.



"ZORLANDIĞIM DÖNEMLER ÇOK OLDU"

Erkek işi olmasına rağmen 1991 yılında eşini trafik kazasında kaybettikten sonra işin başına geçmeye karar verdiğini anlatan Fatma Yılmaz, "Benim için hiç kolay bir iş değildi. Sonuçta erkek işiydi. O yıllarda daha da zordu. Çocuklarım çok küçüktü. Şükürler olsun çalıştık hem çocuklarımı büyüttüm hem de işimi büyüterek aile şirketi olduk. Şuan bir tanede şube açarak hala bu mesleği geliştirerek devam ediyorum. Oğullarımın biri diğer şubemizde biri de benim yanımda çalışıyor. İki evladımı da evlendirdim ve 2 tane de torun sahibiydim. Eşim öldüğünde iki çocuğum küçüktü ve okula bile gitmiyordu. Sanayi olunca zorlandığım dönemler çok oldu. Bu mesleği bilmeyince daha da zordu. Ailemin ve sanayideki esnafların yardımı ile bu mesleği çok sevdim ve severek yapmaya da devam ediyorum. İlk etapta müşterilerimiz erkek olduğundan benimle muhatap olmak istemiyorlar şimdi ise beni arıyorlar" dedi.

Erhan Yılmaz ise Anneler Gününü kutlayarak, "6 yaşından beri annem yanımızda oldu. Hem annelik hem babalık yaptı. Yeri geldi bizimle arkadaş oldu. Bizlere yardımcı oldu ve şimdi beraber çalışıyoruz. Şimdiden başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum" dedi.

(Yasin Erdem / İHA)