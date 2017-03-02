26 kişiye terörden gözaltı

Siirt merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Siirt merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezli, Kırıkkale ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne işbirlikçilik ve yardım yataklık yaptıkları, terör örgütünün yapılanmasında sözde köy komitesi kurarak yöre halkını devletin kurumlarına gitmesini engelledikleri yönünde çalıştıkları tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Siirt Jandarma Komutanlığına götürüldü. 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (Mehmet Niyazi Deniz /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.