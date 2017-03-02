26 kişiye terörden gözaltı

Siirt merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Siirt merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezli, Kırıkkale ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne işbirlikçilik ve yardım yataklık yaptıkları, terör örgütünün yapılanmasında sözde köy komitesi kurarak yöre halkını devletin kurumlarına gitmesini engelledikleri yönünde çalıştıkları tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Siirt Jandarma Komutanlığına götürüldü.

4 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Mehmet Niyazi Deniz /İHA)