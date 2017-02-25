26 ilde ByLock operasyonu: 30 gözaltı

Ağrı merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyonlarda ByLock programını kullandıkları tespit edilen, aralarında 3. sınıf emniyet müdürü, komiser yardımcıları, polis memurları ve bir mühendisin bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Ağrı merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyonlarda ByLock programını kullandıkları tespit edilen, aralarında 3. sınıf emniyet müdürü, komiser yardımcıları, polis memurları ve bir mühendisin bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan BYLOCK programını kullandıkları tespit edilen, aralarında 3. sınıf emniyet müdürü, komiser yardımcıları, polis memurları ve bir mühendisin bulunduğu 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 25 Şubat 2017 günü ilimiz merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

