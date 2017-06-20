258 DEAŞ militanı öldürüldü

Filipinler'in Marawi kentinde öldürülen DEAŞ'lı sayısı 258'e yükseldi.

Filipinler'in Marawi kentinde öldürülen DEAŞ'lı sayısı 258'e yükseldi.

Marawi'de terör örgütü DEAŞ'a bağlı gruplar ile ordu arasındaki çatışmada ölü sayısı artıyor. Çatışmaların başladığı 23 Mayıs'tan bu yana 258 terörist öldürüldü. 65 asker ve 26 sivil de hayatını kaybetti.

Askeri yetkililer, çatışmanın yaşandığı bölgede tahmini olarak yaklaşık 500 kişinin mahsur kaldığını söyledi.

(Rj Afrıca / İHA)