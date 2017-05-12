25 yıl sonra gelen mutluluk: Bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor

25 yıllık evlat hasretleri son bulan İsa ve Ayşe Yılmaz çifti, kuvözdeki bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekiyor.

25 yıllık evlat hasretleri son bulan İsa ve Ayşe Yılmaz çifti, kuvözdeki bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekiyor.

Yıllardan beri İstanbul dahil birçok yerde tedavi deneyen Ordulu Yılmaz çifti, çareyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezinde buldu. OMÜ'de tüp bebek yöntemiyle 25 yıl sonra çocuk sahibi olan çift, şimdi ise kuvözde kontrol altında tutulan bebeklerini ellerine almayı bekliyor. Yılmaz çifti, 1 kilo 100 gram olarak dünyaya gelen bebeklerine doktorlarının ismini verdi. Bebeklerinin adını Umut Davut Yılmaz koyan çiftin mutlulukları görülmeye değer. Doktorlar; 1,5 kiloya ulaşan Umut Davut Yılmaz bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakın zamanda taburcu olacağını bildirdi.



"25 YIL HEP ÜZÜNTÜ VE AĞLAMAKLA GEÇTİ"

25 yıldır çocukları olmadığını belirten Ayşe Yılmaz, "25 yıl hep üzüntü ve ağlamakla geçti. Daha önce bir çok yerde denedik ama olmadı. Arkadaşlarım, Davut hocayı bize önerdi. Buraya geldim tedavi olup sabırla bekledik. Allah'ıma çok şükür sonunda bebeğimiz oldu. Çok büyük bir mutluluk. Dünyaya onunla gözümü açtım ben. Allah'ım olmayanlara da nasip etsin, evlatsızlık çok zor. Tedavi olmak için İstanbul'a ve farklı yerlere gittik. Üç yer denedik, burası dördüncü. Çocuğum olmadığı için bana üzüntüyle bakıyorlardı. Ben de çok üzülüyordum. Hep ağlıyordum. Çok zor bir şey, evlatsızlık çok kötü. Başkaları yanımda çocuklarını severken ben hep ağlıyordum. Hiçbir zaman Allah'tan umudumu kesmedim. Bebeğim çok iyiye gidiyor. İlk günler hasta oldu ben de çok üzüldüm. Ama şimdi iyiye gidiyor" dedi.



"DOKTORUMUZUN ADINI VERDİK"

İsa Yılmaz, "Bebek sahibi olmak için 25 yıl bekledik. En sonunda bir bebeğimiz odu. Adını Umut Davut Yılmaz verdik. Bebeğimize doktorumuzunda adını verdik. Üç isimli oldu. Gittiğimiz yerlerde 'kaç çocuğun var' diye soruyorlardı. Ben de bir şey diyemiyordum. Şimdi güzel bir bebeğimiz var. İnşallah birkaç gün sonra elimize verecekler" şeklinde konuştu.



"HEP BİRLİKTE ÇOK SEVİNDİK"

Doğum hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, "Biz merkez olarak burada küçük bir aileyiz. Ekip ruhuyla hareket ediyoruz. Buraya gelen hastalarımız da ailemizin bir parçası oluyor. Çeşitli hastalarla karşılaşıyoruz. Yine ilginç ve güzel bir gebelik durumuyla karşılaştık. Ayşe ve İsa Yılmaz çiftimiz 25 yıldır birçok yöntemi denemişler. Fakat bir türlü anne ve baba olma özelliğini dindirememişler. Bize geldiler ve arkadaşlarımızla birlikte dikkatli bir şekilde incelemelerimizi tamamladık. Nasıl tedavi uygulayabileceğimiz konusunda stratejiler geliştirdik. Daha sonra bir plan dahilinde tedavilerimizi uygulamaya başladık. En iyi spermleri seçerek en iyi yumurtaları oluşturarak tüp bebek tedavisi uyguladık. Bunun sonucunda aile mutlu sona ulaştı. Hep birlikte çok sevindik. Çiftimiz çok dikkatli ve özverili şeklinde tedavisini takip ettiler. Bu özveriyle 28'inci haftaya kadar geldik. Devam edemedik ve erken dediğimiz bir dönemde başarılı bir şekilde doğumu gerçekleştirdik. Bebeğimiz şimdi yenidoğan bölümümüzde kalıyor. Yenidoğan bölümümüzde bu konuda çok deneyimli. Bebeğimiz yaklaşık 1,5 kiloya kadar geldi. Bebek gayet iyi durumda. İnşallah yakın zamanda bebeği aileye teslim edeceğiz" dedi.



"DONDURULMUŞ EMBRİYO YÖNTEMİYLE BEBEK HASRETLERİ SON BULDU"

Çifte uygulanan tedavi yöntemi hakkında bilgi veren OMÜ Tüp Bebek Merkezi Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Bülent Ayas, "Yılmaz çifti merkezimize başvurduğunda eşinden mikro TESE yöntemi kullanılarak ameliyatla sperm elde edildi. Bu spermler ile Ayşe hanımın yumurtalarına ICSI yöntemiyle işlem yapıldı ve elde edilen embriyolar blastokist aşamasında dondurularak saklandı. Güncel uygulamalarda dondurulup çözülmüş embriyo transferinin daha başarılı sonuçlar verdiği göz önüne alınarak, Yılmaz çiftine de bu yöntemin uygulanmasına karar verildi. Sonuç olarak Yılmaz çifti merkezimizde yapılan dondurulmuş embriyo transferi ile yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına kavuşmuş oldu" bilgilerini verdi.

Yılmaz çifti, çocuklarını kucaklarına alacakları günü iple çekiyor.

(Kenan Akyüz/İHA)