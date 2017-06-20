25 yaşındaki evli kadın 3 gündür kayıp

Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki Gizem Benli isimli evli kadın, 3 gün önce annesini ziyaret ettikten sonra kayboldu.

Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki Gizem Benli isimli evli kadın, 3 gün önce annesini ziyaret ettikten sonra kayboldu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde ikamet eden, 17 Haziran Pazar günü annesini ziyaret ettikten sonra eve dönmek için yola çıkan 25 yaşındaki Gizem Benli'den bir daha haber alınamadı. Kızının 3 gündür kayıp olduğunu söyleyen anne Birsen Şahin, kızlarına ulaşamadıklarını, başına kötü bir şey gelmesinden korktuklarını belirtti.



"KIZIMIN PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Kızının psikolojik sorunları olduğunu ifade eden anne Birsen Şahin, "Kızım pazar günü bize misafirliğe gelmişti. 4 yıllık evli olmasına rağmen henüz çocukları olmadığı için eşi ile sürekli tartışma ve geçimsizlik sorunları yaşıyordu. Psikolojik sorunları olan ve içine kapalı bir insandı. O gün de yine morali çok bozuktu. Evine dönmek üzere Konak Mahallesindeki evimizden saat 11.00 gibi ayrıldı, ancak evine gitmediğini öğrendik. Gidebileceği tüm yerleri aradık. Tüm aramalarımıza rağmen kendisinden haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.

Kızının bulunmasını isteyen anne Birsen Şahin, "Kızım, çocuk sahibi olamadıkları için çok üzülüyordu. Kızımın aranmasını, bulunmasını istiyorum. Ne olur Allah rızası için yetkililere yalvarıyorum mümkünse lütfen kızımı bulsunlar" diye konuştu.

