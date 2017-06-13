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25 ton asit çevreye saçıldı: Uzmanlar uyardı!
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25 ton asit çevreye saçıldı: Uzmanlar uyardı!

Manisa'nın Gördes ilçesindeki sülfürik asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu 25 ton asit çevreye saçılırken, kazada bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki sülfürik asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu 25 ton asit çevreye saçılırken, kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesiyle Gördes ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Gördes ilçesinde bulunan nikel madenine sülfürik asit taşıyan S.Y. idaresindeki 10 ACN 06 plakalı tır virajı alamayınca devrildi. Tankerin devrilmesi sonucu yaralanan S.Y. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayrıca tırın devrilmesi sonucu içinde bulunan 25 ton sülfürik asit çevreye saçıldı. İhbar gelmesi üzerine hemen olay yerine giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akhisar İlçe Müdürlüğü personeli ve Jandarma güvenlik güçleri tedbir alırken yol bir süre trafiğe kapandı. Dökülen asidin üzeri olay yerine gelen ekipler tarafından kireçle kaplandı. Daha sonra tankerin yoldan kaldırılmasıyla birlikte yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UZMANLAR UYARDI
Olayla ilgili incelemelerde bulunan Türkiye Kimya Mühendisleri Odası 2. Başkanı Mahmut Tartan, kazanın çok ciddi çevre kirliliğine yol açtığını belirterek, "Bu asit en kuvvetli asitlerden biri. İçme ve kullanma sularına karışınca hem hayvanlar için hem de insanlar için ciddi sağlık sorunları yaratacak. Ayrıca dökülen asit yoldaki bitki örtüsünü de tahrip etti. Bu asit havanın sıcaklığı ile hemen buharlaşıyor. Biz orada yarım saat kaldık yüzlerimiz yandı. Ormanın kenarı orası, bitki örtüsüne ciddi zararlar verecek. Aynı şekilde Akhisar ovası da etkilenecek. Bu taşıma işlemi devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Bunun bir an önce durdurulması gerekiyor. Orada aldığımız bilgilere göre bölgedeki 5. kaza bu. Bu madende çok yoğun şekilde asit kullanılıyor. Bu madenin faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor" dedi.
(Aykut Yeniçağ - Barış Gezici / İHA)

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