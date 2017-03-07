25 tırlık konvoy El Bab'da

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonla DEAŞ'ten geri alınan Suriye'nin El Bab kentine, ilk yardım konvoyu ulaştırıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonla DEAŞ'ten geri alınan Suriye'nin El Bab kentine, ilk yardım konvoyu ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yapılan operasyonla, terör örgütü DEAŞ'in elinden alınan Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab kasabasına ilk yardım konvoyu ulaştırıldı. El yapımı patlayıcı ve mayın tuzaklarının temizleme çalışmalarının sürdüğü kente, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından hazırlanan 25 tır insani yardım malzemesi gönderilmişti. İçerisinde gıda, battaniye ve temizlik malzemesi bulunan araçlar El Bab'a ulaştırıldı. İHH gönüllüleri tarafından yardım malzemeleri Suriyeli ihtiyaç sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yardımlarla ilgili bilgi veren İHH Suriye Koordinatörü Serkan Öktem, daha önce Cerablus ve Çobanbey'de yaptıkları yardımların aynısını bu kez El-Bab halkına ulaştırdıklarını belirterek, "Biz Bab halkının şu anda zor şartlarda bir hayat sürdüklerinin farkındayız. Hem burada yaşayanlar hem de daha önce memleketlerini terk etmek zorunda kalan ancak bugün geri dönenlere yardımlarımız devam edecek. Şu anda buraya getirdiğimiz yardım tırların içinde gıda, sünger, battaniye, temizlik kolisi, mutfak seti, bebek paketi, ekmek ve un bulunuyor. Bugün bunları acil ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İHH olarak bugünden sonra Bab halkı için daha fazla proje üretmek için çalışıyoruz. Bu dağıtımlarımız ilerleyen gönlerde devam edecek" dedi.

Öktem, El Bab'da mobil aşevi ve mobil fırının kurulması için fizibilite çalışmalarına başladıklarını belirterek, El-Bab merkezinde bulunan Cami Kebir'in yeniden ibadete açılabilmesi için temizlik çalışması yürüttüklerini de kaydetti.

