25 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 25 köy ile mezralarında faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyon başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 25 köy ile mezralarında faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği duyuruldu. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Kulp ilçesine bağlı olan; Yaylak, Ağıllı, Akdoruk, İslamköy, Dolun, Narlıca, Kaynakköy, Ağaçlı, Aşağı Elmalı, Çağlayan, Karpuzlu, Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Demirli, Akbulak, Düzce, Temren, Güleç, Barın ve Taşköprü ile mezralarında 15 Haziran 2017 günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

