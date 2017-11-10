10.11.2017 16:01 25'inci Atatürk Yol Koşusu yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79'uncu yılı dolaysıyla 'Ata'yı Anma Yol Koşusu'nun bu yıl 25'incisi düzenlendi. Koşuya 302 sporcu katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79'uncu yılı dolaysıyla 'Ata'yı Anma Yol Koşusu'nun bu yıl 25'incisi düzenlendi. Koşuya 302 sporcu katıldı.

Veteranlar ve kadınlar 3 bin metre, erkekler ise 5 bin metre koştuğu yarışların startı Menteşe Yeniköy mahallesinden verildi. Veteranlar ve kadınların startının önce verildiği yarışlarda veteran, kadın ve erkeklerde kıyasıya bir mücadele ortay konuldu. Yarışlarda 5 bin metre erkekler yarışında Buca Atatürk Spor Lisesinden Onur Pusa birinci, Ege Üniversitesinden Kenan Yalçın ikinci, Adnan Menderes Üniversitesinden Ömer Yalçın üçüncü oldu. Kızlarda Adnan Menderes Üniversitesinden Büşra Gelmez, Antalya'dan Duygu Bayan ikinci ve ADÜ'den Halime Karakoyun üçüncülüğü elde etti. 40-49 yaş veteran kadınlarda Doç. Gönül Babayiğit Enes birinci, Şebnem Deren ikinci ve Seval Kızıldağ üçüncü oldu. 60-69 yaş veteran kadınlarda Öğretim Görevlisi Sevil Yıldırım birinci, 50-59 yaş veteran erkeklerde Yavuz Ertekin birinci, Yılmaz Karabulut ikinci ve Süleyman Utçu üçüncü, 70 yaş üstü veteranlarda Yusuf Üzer birinci, 60-69 yaş veteranlarda Fikret Akay birinci, İlhan akarsu ikinci ve Yrd. Doç. Hacalet Mollaoğulları üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini Vali Esengül Civelek, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Rektör Mansur Harmandar ve diğer protokol üyeleri verdi.

(Bekir Tosun/İHA)

