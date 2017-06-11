25 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 25 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 25 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Pirinçlik 52'nci Bakım Merkez Komutanlığında görevli 25 asker, akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. Askerler, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yemeklerden de incelenmek üzere numune alındı.
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