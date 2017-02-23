25 Aralık kumpas davasında 7 sanık için yakalama kararı

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık davasında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla 69 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz 7 sanığın 'ByLock' kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık davasında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla 69 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz 7 sanığın 'ByLock' kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla, aralarından FETÖ lideri Fetullah Gülen ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da bulunduğu 69 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 4 tutuksuz sanığın ifadesinin ardından sanık avukatlarının talepleri dinlendi. Taleplerden sonra ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habip Kunt ve Mehmet Fatih Yiğit'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak, 20 Aralık 2013 günü ile 23 Aralık 2013 tarihleri arasındaki tüm güvenlik kayıtlarının gönderilmesine hükmetti. Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine ve FETÖ lideri sanık Fetullah Gülen ile Sinan Dursun hakkındaki gıyabında tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, tutuksuz 19 sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar Emre Civan, Ercan Taş, İsmail Sarı, Mehmet Sait Sevinç, Raif Bektaş, Sinan Sağyalavaç ve Ufuk Sağdıç'ın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıklarının tespit edilmesi üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasını kararlaştırarak, duruşmayı 25-26 ve 27 Nisan 2017'ye erteledi.

(Başak Akbulut/İHA)