240 metre yükseklikte nefes kesen yürüyüş

Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali kapsamında Dünya Slickline Rekoru yerden 240 metre yükseklikte ip üzerinde bin 210 metre yürünerek kırıldı.

Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali kapsamında Dünya Slickline Rekoru yerden 240 metre yükseklikte ip üzerinde bin 210 metre yürünerek kırıldı.

Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları tarafından organize edilen Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Akçadağ İlcesine bağlı Levent Vadisinde düzenlenecek. Akçadağ Belediyesi tarafından finanse edilen festivale dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen sporcular Levent Vadisinin bir ucundan diğer ucuna çekilen bin 210 metre uzunluğundaki perlon ip üzerinden yürüyüş gerçekleştirdi.

İsviçreli dağcı 33 yaşındaki Samuel Volery, Levent Vadisinde, yerden 240 metre yükseklikte yaklaşık 1 saat 14 dakikada bin 210 metre uzunluğundaki ipi yürüyerek dünya rekoru kırdı. Yamacın karşısına geçtikten sonra sevincini arkadaşları ile kutlayan Volery, dünya rekoru kırmanın mutluluğunu yaşadı.

Slickline ekibi içerisinde Türkiye'yi Can Şahin, Yasin Aral, Nuri Kayserilioğlu temsil ederken yurt dışından ise Lena Reese, Paula Boumgarten, Nicholas Bahamonde, Andrii Hofman, Cara Urban, Kfir Amir ve Lukas İrmler temsil etti.

18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festivale tüm spor meraklıları davet edildi.

