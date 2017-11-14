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24 saattir elektrik yok: Burası İstanbul'da bir ilçe
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24 saattir elektrik yok: Burası İstanbul'da bir ilçe

Bağcılar'da 24 saattir devam eden elektrik çalışması vatandaşı mum ışığına mahkum etti. Sokak üzerinde dükkan ve iş yerlerine elektrik verilemezken vatandaşlar dünden beri mum ışığında hayatını sürdürüyor.

Bağcılar'da 24 saattir devam eden elektrik çalışması vatandaşı mum ışığına mahkum etti. Sokak üzerinde dükkan ve iş yerlerine elektrik verilemezken vatandaşlar dünden beri mum ışığında hayatını sürdürüyor.
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1018 sokak üzerinde Dün gece saatlerinde BEDAŞ ekipleri elektrik arızası sebebiyle çalışma başlattı. Yaklaşık 24 saatten beri devam eden elektrik çalışması mahalle sakinlerini ve mahalledeki iş yeri sahiplerini mağdur etti. Sokak üzerindeki iş yeri sahipleri elektrikli kepenk kullandığı için dükkan bile açamadı. Evlerinde mum ışığında oturan bazı vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını pencerelere çıkarak takip ederken, bazı vatandaşlar ise gaz lambasıyla aydınlatılan bakkaldan alışveriş yapmaya çalıştığı görüldü. BEDAŞ ekiplerinin çalışmalarını dün gece 02.00'den bu yana sürdürdüğü öğrenilirken vatandaşlar yetkililerin çalışmaları denetlemediğinden mağdur olduklarını öğrenildi.

BEDAŞ ÇALIŞANLARI VATANDAŞA TEPKİ GÖSTERDİ
Gündüz dükkanlarını açamayan esnaf BEDAŞ ekiplerinin çalışmalarını sokak üzerinde takip etmeye başladı. Gün içerisinde yeteri derecede çalışmayan ekiplere neden çalışmaların durduğunu sorması üzerine BEDAŞ çalışanları vatandaşa tepki gösterdi.

"24 SAATTE YAKINDIR ELEKTRİKLERİMİZ YOK"
Elektrik arızasının olduğu sokakta dükkan sahibi olan Kadir Şencan, "Dün gece burada elektrikler kesilmişti, sabah geldiğimizde dükkanımızı açamadık bizim otomatik kepenklerimiz açamadık, çalışamadık. Öğlene kadar bekledik, elektrik kurumundan ekiplerin geleceğini söylediler. Saat 1 gibi geldiler elle kompresör getirdiler ve çalışma yapmaya başladılar. Elle çalışmaya başlayan ekip kompresörün yetersiz olduğunu söyleyip daha büyük bir kompresör istedi o da bir buçuk saat sonra geldi. Gelen kompresör 3 dakika çalıştıktan sonra kazı alanını terk etti. Ben yetkili mercilere ileteceğimi söyleyince bu sefer kazma kürek çalışmaya başladılar ve iş makinesi istediler. İş makinesi de 5 saat sonra geldi.24 saate yakındır elektriklerimiz yok, işlerimizi yapamıyoruz, yukarıdaki işyerlerinin de elektrikleri yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Dükkan üzerinde marketi bulunan başka bir esnaf Hüseyin Çatan ise, "Çok büyük mağduriyetim var, sabah 6'dan beri ayaktayım dükkanımın kepenklerini açamadım. En az 2 bin 500 TL zararım var. Yetkililere telefon açtım benimle kimse muhatap olmadı, en son birisi dava açacağımı söyledim ve zararımı temin etmelerini istedim" şeklinde konuştu.
(Ufuk Kıvık/İHA)
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