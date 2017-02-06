06.02.2017 10:07 24 rütbeli asker FETÖ'den gözaltında

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı timler FETÖ ve PDY soruşturması kapsamında 24 rütbeli askeri gözaltına aldı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı timler FETÖ ve PDY soruşturması kapsamında 24 rütbeli askeri gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen 12 ilde 32 askere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ilk etapta aralarında kurmay subayların da olduğu 24 rütbeli asker gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bahadır Demirçeviren / İHA)

