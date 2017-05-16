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24 ölümlü kaza öncesi son mola
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24 ölümlü kaza öncesi son mola

İzmir'den Anneler Günü etkinliği için Marmaris'e giderken Sakar Geçidi rampasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin son görüntüleri, Aydın'ın Çine ilçesinde mola verdikleri çay bahçesinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'den Anneler Günü etkinliği için Marmaris'e giderken Sakar Geçidi rampasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin son görüntüleri, Aydın'ın Çine ilçesinde mola verdikleri çay bahçesinin güvenlik kamerasına yansıdı.
13 Mayıs'ta İzmir'in Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi'nden Anneler Günü etkinliği için Marmaris'e günübirlik geziye giden çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kafilenin, kazadan birkaç saat önce Aydın'da mola verdikleri ortaya çıktı. Aydın-Muğla karayolunun 28'inci kilometresindeki Çine Topçam Barajı Kavşağı'nda bulunan Hacıoğlu Aile Çay Bahçesi'ne saat 09.30 sıralarında gelen kafilenin, verilen 1 saat 10 dakikalık mola boyunca neşeli anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazaya karışan Armağan Sertbaş'ın kullandığı 03 FR 747 plakalı midibüs ile kafileyi taşıyan diğer beyaz aracın çay bahçesine yanaşmasıyla başlayan görüntülerde yolcular çay bahçesinde kahvaltı yapıyor. Gezinin organizatörlüğünü yapan Nazlı Ceylan, tüm masaları tek tek dolaşarak kafileyle sohbet ediyor. Kazada hayatını kaybeden çocukların çay bahçesinde koşup oynadığı görüntülerde, sürücü Sertbaş 10 aylık bebeği Nehir'i kucağına alarak bahçede dolaşıyor. Organizatör Nazlı Ceylan'ın işletme sahibi Faruk Alp ile sohbet ettiği görüntüler, kafiledeki kadınların hatıra olması amacıyla son kez birlikte selfie yapması ve işletmecilerle vedalaşarak yeniden araçlarına binmeleriyle görüntü sona eriyor.
Kafilenin çay bahçesinden ayrılmasından birkaç saat sonra sosyal medyadan kazayı haber aldıklarını belirten işletmeci Faruk Alp, "Cumartesi günü sabah saatlerinde gelen kafilenin buradan çok mutlu ve güler yüzlü bir vaziyette ayrıldıktan birkaç saat sonra böylesine bir kazaya karışmaları bizleri üzdü. Yakınlarının bir hatıra olarak görmek isteyebileceğini düşünerek bu güvenlik kamerası kayıtlarını ilgili kurumlarla paylaştık. Gerçekten çok üzgünüz. Yaralılara acil şifa, yakınlarını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

"TEKRAR GELECEKLERDİ"
Turu düzenleyen ve kazada hayatını kaybeden Nazlı Ceylan'ın daha önce de çeşitli kafilelerle iş yerine geldiğini kaydeden Alp, Ceylan'ın kendi işletmesinde verilen molanın ardından geldiği beyaz araca değil kazaya karışan sarı renkli midibüse bindiğini söyledi. Alp, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu güzergaha geldiklerinde bizim işletmemize uğradıkları oluyordu. Bu işi iyi yapan inanlardı, tekrar geleceklerini söylemişlerdi. Onları en yakın zamanda tekrar bekliyorduk ama maalesef bu sefer nasip olmadı."
(Mehmet Barlas - Onur Durmuş / İHA)

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