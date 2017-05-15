24 ölümlü kaza Hadise'yi gözyaşlarına boğdu

İzmir'de, Anneler Günü etkinliğine katılan pop müziğin sevilen yıldızı Hadise, Muğla'da yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Ünlü sanatçı, kaza nedeniyle şarkı söylemedi.

İzmir'de, Anneler Günü etkinliğine katılan pop müziğin sevilen yıldızı Hadise, Muğla'da yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Ünlü sanatçı, kaza nedeniyle şarkı söylemedi.

Ünlü sanatçı Hadise, Anneler Günü nedeniyle İzmir'de hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Hadise, Marmaris'te yaşanan 24 kişinin öldüğü trafik kazası nedeniyle ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek gözyaşlarına boğuldu.



ŞARKI SÖYLEMEDİ, SADECE İMZA DAĞITTI

Dakikalarca duygu dolu anlar yaşayan sanatçı, ardından da sevenlerini kırmamak için sahneye çıktı. Hadise, kendisini bekleyen binlerce hayranına imza dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi. Sevilen şarkılarını söylemesi beklenen ünlü yıldız, kaza nedeniyle sadece hayranlarıyla sohbet etti.

