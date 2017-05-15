24 ölümlü kaza Hadise'yi gözyaşlarına boğdu

İzmir'de, Anneler Günü etkinliğine katılan pop müziğin sevilen yıldızı Hadise, Muğla'da yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Ünlü sanatçı, kaza nedeniyle şarkı söylemedi.
İzmir'de, Anneler Günü etkinliğine katılan pop müziğin sevilen yıldızı Hadise, Muğla'da yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Ünlü sanatçı, kaza nedeniyle şarkı söylemedi. Ünlü sanatçı Hadise, Anneler Günü nedeniyle İzmir'de hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Hadise, Marmaris'te yaşanan 24 kişinin öldüğü trafik kazası nedeniyle ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek gözyaşlarına boğuldu.
ŞARKI SÖYLEMEDİ, SADECE İMZA DAĞITTI Dakikalarca duygu dolu anlar yaşayan sanatçı, ardından da sevenlerini kırmamak için sahneye çıktı. Hadise, kendisini bekleyen binlerce hayranına imza dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi. Sevilen şarkılarını söylemesi beklenen ünlü yıldız, kaza nedeniyle sadece hayranlarıyla sohbet etti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.