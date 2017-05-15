24 kişinin öldüğü kazayla ilgili tutuklama

Anneler Günü gezisi için İzmir Buca'dan Marmaris'e giderken Sakartepe mevkiinde meydana gelen kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sahibi tutuklandı.

Anneler Günü gezisi için İzmir Buca'dan Marmaris'e giderken Sakartepe mevkiinde meydana gelen kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sahibi tutuklandı.

Bülent Ç. savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Bülent Ç. gece geç saatlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araç sahibinin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandığı öğrenildi.



ARAÇ SAHİBİ TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Topuz, yaptığı yazılı açıklamada, "Araç sahibi olan B.Ç. şüpheli sıfatı ile gözaltına alınması talimatı verilmiş ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli B.Ç. yapılan sorgusunu müteakip çıkarıldığı mahkemece "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" dedi.

(Bekir Tosun / İHA)