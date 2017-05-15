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24 kişinin öldüğü kazanın soruşturma kapsamı genişletiliyor
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24 kişinin öldüğü kazanın soruşturma kapsamı genişletiliyor

Muğla'da Sakartepe mevkiinde 24 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştiriyor.

Muğla'da Sakartepe mevkiinde 24 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştiriyor.
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, kazaya karışan araç üzerinde bilirkişilerden oluşan bir heyetin kapsamlı bir inceleme yapacağını açıkladı.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Kaza sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma başlatmış, üç savcı soruşturmayı yürütürken, adli tıp kurumunda da kazada yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine teslimi için otopsi ve kimlik tespiti için üç adli tıp uzmanı ile yeteri derecede yardımcı personel görevlendirilmişti.
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, yaptığı yazılı açıklamada, "Olayın soruşturması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, gece boyunca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit ve ölü muayene ve otopsi işlemleri, 3 Cumhuriyet Savcısı ve 3 adli tıp uzmanı ile yeterince yardımcı personel nezaretinde ara verilmeksizin Muğla Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünde devam etti" dedi.

KİMLİKLERİ DNA TESTİ İLE BELİRLENDİ
Kazada yaşamını yitiren üç kişinin kimliklerinin tespiti için DNA örneklerinin alındığını açıklayan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Topuz, "Üç vatandaşımızın kimlik tespitinde tereddüt yaşandığından DNA incelemesi ile kimliğinin tespit edilebileceği kanaatine varılmıştır. Diğer 21 vatandaşımızın ise açık kimlikleri belirlenerek gerekli işlemleri müteakip yakınlarına teslimi sağlanmıştır. Bu işlemler 14.05.2017 tarihinde saat: 05.00 sıralarında bitirilmiştir. Bilindiği üzere, DNA incelemeleri ancak mahkeme kararı ile yapılabilmektedir. Bu husus göz önünde bulundurularak Saat: 01.00 sıralarında usulüne uygun Mahkeme Kararı temin edilmiş; cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş; kurye nezaretinde de DNA incelemesine esas örnekler ulaştırılmıştır. İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığının sabahı beklemeksizin gerekli incelemeleri yapılmış ve kimliği netleştirilen bu üç vatandaşımızın da cenazeleri yakınlarına adı geçen kurum tarafından teslim edilmiştir. Ölen vatandaşlarımızdan 22'si üzerinde ölü muayene işlemi gerçekleştirilmiş ve kesin ölüm sebepleri belirlenmiştir. 2 vatandaşımız (iki erkek vatandaşımız birinin sürücü olması muhtemel) üzerinde ise otopsi işlemi icra edilmiş olup, bilahare ayrıntılı raporun alınması söz konusudur" dedi.

ARAÇ ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAK
Kaza sonrası güvenli bir bölgeye çekilen kazaya karışan araç üzerinde detaylı bir bilirkişi incelemesinin yapılacağını açıklandı. Açıklamada, soruşturma dosyasına trafik ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan raporlar temin edildiği belirtilerek, "Soruşturma çok yönlü devam etmekte olup, tayin edilen bilirkişilerin raporu beklenmekte, ayrıca araç üzerinde başka ayrıntılı bilirkişi incelemeleri yapılması da düşünülmektedir" denildi.
(Bekir Tosun / İHA)

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