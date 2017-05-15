24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Sakargeçidi mevkisindeki korkunç kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, hızla gelen midibüsün, virajı alamadığı ve ardından şarampole yuvarlandığı görülüyor.

Öte yandan, midibüsün sahibi, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

(Bekir Tosun / İHA)