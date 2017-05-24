24 kişinin canına mal olan araçta teknik inceleme

Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine giderken Muğla-Antalya Karayolu Sakartepe mevkisinde kaza yapan ve 24 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına neden olan araçta, bilirkişi heyetince teknik inceleme yapılıyor.
Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine giderken Muğla-Antalya Karayolu Sakartepe mevkisinde kaza yapan ve 24 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına neden olan araçta, bilirkişi heyetince teknik inceleme yapılıyor. Kazanın nedeninin araştırılması için Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, araç üzerinde bilirkişilerce teknik inceleme yapılacağını açıklamıştı. İstedikleri bilirkişilerin geldiğini belirten Başsavcı Topuz, "Soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyoruz. 24 vatandaşımızı maalesef bu kazada kaybettik. Kazanın neden kaynaklandığının araştırılması için iki cumhuriyet başsavcımız görevlendirilmişti. Güvenli bir bölgeye çekilen araç üzerinde de kazaya neden olan sebeplerin ortaya çıkarılması amacıyla bilirkişi tayin ettik. Bu amaçla 2 akademisyen ve 2 teknisyen tarafından araçta teknik inceleme yapılıyor" dedi. (Bekir Tosun/İHA)
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