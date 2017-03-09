24. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; 10, 11, 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:



10 Mart Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

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11 Mart Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Adanaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Osmanlıspor - Bursaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

19.00 Gaziantepspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

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12 Mart Pazar

16.00 Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Kayserispor: Cüneyt Çakır

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13 Mart Pazartesi

20.00 Akhisar Belediyespor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

