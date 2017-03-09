24. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; 10, 11, 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
10 Mart Cuma 20.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık ... 11 Mart Cumartesi 13.30 Kardemir Karabükspor - Adanaspor: Hüseyin Göçek 16.00 Osmanlıspor - Bursaspor: Mete Kalkavan 19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus 19.00 Gaziantepspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım ... 12 Mart Pazar 16.00 Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler 19.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Halis Özkahya 19.00 Beşiktaş - Kayserispor: Cüneyt Çakır ... 13 Mart Pazartesi 20.00 Akhisar Belediyespor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
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