07.09.2017 17:02 23'ü muvazzaf 25 askere gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olarak haklarında yakalama ve gözaltı kararı verilen 23'ü muvazzaf, 2'si KHK ile ihraç olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan 20 astsubay, 5 teğmen ve yine bu kapsamda örgüt abisi olarak tespit edilen 6 sivilin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Balıkesir, Muğla, İzmir, Kırıkkale, Burdur, Adana, Edirne, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, Kahramanmaraş, Şırnak, Van, Yozgat ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 6 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

(Uğur Konuk / iha)

