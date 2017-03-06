23 kişiye FETÖ'den tutuklama

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 23 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 23 kişi tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile görevlerinden ihraç edilen ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 34 şahsa yönelik Balıkesir merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 32 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 2 kişinin firari olduğu, 6 kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest kaldığı belirtildi. 3 şahsın da serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesinde ByLock kullanıcısı olan 7'si görev başında, 4'ü ihraç edilen bir profesör ve 10 araştırma görevlisine yönelik Balıkesir merkezli 6 ilde ve 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

(Taşkın Sarıca /İHA)