08.02.2017 13:23 23 ilde 42 adrese FETÖ baskını: 33 gözaltı

Malatya merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 ilde, 42 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu, daha önce FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında görev yapmış 33 öğretmen gözaltına alındı. Malatya merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 ilde, 42 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu, daha önce FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında görev yapmış 33 öğretmen gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada; Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında görev yapmış öğretmenlere yönelik yürütülen soruşturma ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Malatya merkezli toplam 23 İlde, 42 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu, Malatya'dan 9, toplamda ise 33 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Malatya'da daha önce FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen 3 polis memurunun, Malatya dışından ise 1 Tabip Üsteğmenin gözaltına alındığı kaydedildi.



