23. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 4 Mart Cumartesi, 5 Mart Pazar ve 6 Mart Pazartesi oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.