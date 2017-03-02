23. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 4 Mart Cumartesi, 5 Mart Pazar ve 6 Mart Pazartesi oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:



YARIN

20.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor: Fırat Aydınus



4 MART CUMARTESİ

16.00 Bursaspor - Gaziantepspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu



5 MART PAZAR

13.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

16.00 Adanaspor - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Osmanlıspor: Alper Ulusoy

19.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Mete Kalkavan



6 MART PAZARTESİ

19.00 Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor -Galatasaray: Ali Palabıyık

