23 asker daha taburcu oldu

Manisa Valiliği, Manisa 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan askerlerden 23'ünün daha taburcu olduğunu bildirdi.

Manisa Valiliği, Manisa 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan askerlerden 23'ünün daha taburcu olduğunu bildirdi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında ateş, bulantı, kusma ve ishal yakınmaları ile hastanelere başvuran ve dün itibariyle tedavileri devam eden 48 askerden 23'ü daha taburcu edilmiştir. 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle hastanelerde yatan 25 hastanın tedavisi devam etmektedir. Halen Manisa Devlet Hastanesinde 3 asker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 22 asker olmak üzere 25 askerin tedavisi devam etmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi gören 22 askerden birinin tedavisi yoğun bakım servisinde yapılmaktadır. Diğer hastanelerde yatan askerlerin tamamı taburcu edilmişlerdir. Hastaların durumu iyiye gitmektedir" denildi.

