227 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi

HSYK, FETÖ soruşturması kapsamında 227 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.

HSYK, FETÖ soruşturması kapsamında 227 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.

FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 227 hakim ve savcı, HSYK tarafından meslekten ihraç edildi. FETÖ/PDY'den ihraç edilen toplam hakim ve savcı sayısı 3 bin 886 oldu.

16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunduğu iddia edilen Antalya Cumhruriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu hakkında da inceleme izni verildi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)